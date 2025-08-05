시세섹션
통화 / QQXT
QQXT: First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund

97.76 USD 0.49 (0.50%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

QQXT 환율이 오늘 0.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 97.52이고 고가는 98.07이었습니다.

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

QQXT News

자주 묻는 질문

오늘 QQXT 주식의 가격은?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund 주식은 당일 97.76에 가격이 책정되며 97.52 - 98.07 내에서 거래되고 어제의 종가는 97.27 였고 거래 볼륨은 12이었습니다. QQXT의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund은 현재 97.76로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 4.57% 및 USD를 지켜 봅니다. QQXT의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

QQXT 주식을 매수하는 방법은?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund의 주식을 현재 97.76의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 98.06 근처로 접수되며 12 및 0.09%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 QQXT의 업데이트를 확인해 보세요.

QQXT 주식에 투자하는 방법은?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund에 대한 투자시에는 연간 변동폭 83.56 - 101.41 및 현재 가격 97.76을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -1.01% 및 5.17%를 비교합니다. QQXT 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund 주식 최고가는?

지난해 First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund의 최고가는 101.41였습니다. 83.56 - 101.41 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 97.27와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund의 움직임을 살펴보세요.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund 최저가는?

연중 First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT)의 최저 가격은 83.56였습니다. 현재 97.76 및 83.56 - 101.41와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. QQXT의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

QQXT 주식의 분할은 언제였는지?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 97.27 및 4.57%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
97.52 98.07
년간 변동
83.56 101.41
이전 종가
97.27
시가
97.67
Bid
97.76
Ask
98.06
저가
97.52
고가
98.07
볼륨
12
일일 변동
0.50%
월 변동
-1.01%
6개월 변동
5.17%
년간 변동율
4.57%
