QQXT: First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund
今日QQXT汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点97.52和高点98.07进行交易。
关注First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
QQXT股票今天的价格是多少？
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund股票今天的定价为97.76。它在97.52 - 98.07范围内交易，昨天的收盘价为97.27，交易量达到12。QQXT的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund股票是否支付股息？
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund目前的价值为97.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.57%和USD。实时查看图表以跟踪QQXT走势。
如何购买QQXT股票？
您可以以97.76的当前价格购买First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund股票。订单通常设置在97.76或98.06附近，而12和0.09%显示市场活动。立即关注QQXT的实时图表更新。
如何投资QQXT股票？
投资First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund需要考虑年度范围83.56 - 101.41和当前价格97.76。许多人在以97.76或98.06下订单之前，会比较-1.01%和。实时查看QQXT价格图表，了解每日变化。
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund的最高价格是101.41。在83.56 - 101.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund的绩效。
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund股票的最低价格是多少？
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund（QQXT）的最低价格为83.56。将其与当前的97.76和83.56 - 101.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQXT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQXT股票是什么时候拆分的？
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、97.27和4.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 97.27
- 开盘价
- 97.67
- 卖价
- 97.76
- 买价
- 98.06
- 最低价
- 97.52
- 最高价
- 98.07
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- -1.01%
- 6个月变化
- 5.17%
- 年变化
- 4.57%
