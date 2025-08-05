QuotazioniSezioni
QQXT: First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund

97.76 USD 0.49 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QQXT ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 97.52 e ad un massimo di 98.07.

Segui le dinamiche di First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni QQXT oggi?

Oggi le azioni First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund sono prezzate a 97.76. Viene scambiato all'interno di 97.52 - 98.07, la chiusura di ieri è stata 97.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QQXT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund pagano dividendi?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund è attualmente valutato a 97.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QQXT.

Come acquistare azioni QQXT?

Puoi acquistare azioni First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund al prezzo attuale di 97.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 97.76 o 98.06, mentre 12 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QQXT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni QQXT?

Investire in First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund implica considerare l'intervallo annuale 83.56 - 101.41 e il prezzo attuale 97.76. Molti confrontano -1.01% e 5.17% prima di effettuare ordini su 97.76 o 98.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QQXT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund?

Il prezzo massimo di First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund nell'ultimo anno è stato 101.41. All'interno di 83.56 - 101.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 97.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund?

Il prezzo più basso di First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) nel corso dell'anno è stato 83.56. Confrontandolo con gli attuali 97.76 e 83.56 - 101.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QQXT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QQXT?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 97.27 e 4.57%.

Intervallo Giornaliero
97.52 98.07
Intervallo Annuale
83.56 101.41
Chiusura Precedente
97.27
Apertura
97.67
Bid
97.76
Ask
98.06
Minimo
97.52
Massimo
98.07
Volume
12
Variazione giornaliera
0.50%
Variazione Mensile
-1.01%
Variazione Semestrale
5.17%
Variazione Annuale
4.57%
