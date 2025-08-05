- Обзор рынка
QQXT: First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund
Курс QQXT за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.52, а максимальная — 98.07.
Следите за динамикой First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQXT сегодня?
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) сегодня оценивается на уровне 97.76. Инструмент торгуется в пределах 97.52 - 98.07, вчерашнее закрытие составило 97.27, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQXT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund?
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund в настоящее время оценивается в 97.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.57% и USD. Отслеживайте движения QQXT на графике в реальном времени.
Как купить акции QQXT?
Вы можете купить акции First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) по текущей цене 97.76. Ордера обычно размещаются около 97.76 или 98.06, тогда как 12 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQXT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQXT?
Инвестирование в First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund предполагает учет годового диапазона 83.56 - 101.41 и текущей цены 97.76. Многие сравнивают -1.01% и 5.17% перед размещением ордеров на 97.76 или 98.06. Изучайте ежедневные изменения цены QQXT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund?
Самая высокая цена First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) за последний год составила 101.41. Акции заметно колебались в пределах 83.56 - 101.41, сравнение с 97.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund?
Самая низкая цена First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) за год составила 83.56. Сравнение с текущими 97.76 и 83.56 - 101.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQXT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQXT?
В прошлом First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 97.27 и 4.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 97.27
- Open
- 97.67
- Bid
- 97.76
- Ask
- 98.06
- Low
- 97.52
- High
- 98.07
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- -1.01%
- 6-месячное изменение
- 5.17%
- Годовое изменение
- 4.57%
