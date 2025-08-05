КотировкиРазделы
QQXT: First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund

97.76 USD 0.49 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QQXT за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.52, а максимальная — 98.07.

Следите за динамикой First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QQXT сегодня?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) сегодня оценивается на уровне 97.76. Инструмент торгуется в пределах 97.52 - 98.07, вчерашнее закрытие составило 97.27, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQXT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund в настоящее время оценивается в 97.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.57% и USD. Отслеживайте движения QQXT на графике в реальном времени.

Как купить акции QQXT?

Вы можете купить акции First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) по текущей цене 97.76. Ордера обычно размещаются около 97.76 или 98.06, тогда как 12 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQXT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QQXT?

Инвестирование в First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund предполагает учет годового диапазона 83.56 - 101.41 и текущей цены 97.76. Многие сравнивают -1.01% и 5.17% перед размещением ордеров на 97.76 или 98.06. Изучайте ежедневные изменения цены QQXT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund?

Самая высокая цена First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) за последний год составила 101.41. Акции заметно колебались в пределах 83.56 - 101.41, сравнение с 97.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund?

Самая низкая цена First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) за год составила 83.56. Сравнение с текущими 97.76 и 83.56 - 101.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQXT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QQXT?

В прошлом First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 97.27 и 4.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
97.52 98.07
Годовой диапазон
83.56 101.41
Предыдущее закрытие
97.27
Open
97.67
Bid
97.76
Ask
98.06
Low
97.52
High
98.07
Объем
12
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
-1.01%
6-месячное изменение
5.17%
Годовое изменение
4.57%
