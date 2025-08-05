KurseKategorien
QQXT: First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund

97.76 USD 0.49 (0.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QQXT hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 97.52 bis zu einem Hoch von 98.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von QQXT heute?

Die Aktie von First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) notiert heute bei 97.76. Sie wird innerhalb einer Spanne von 97.52 - 98.07 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 97.27 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von QQXT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie QQXT Dividenden?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund wird derzeit mit 97.76 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QQXT zu verfolgen.

Wie kaufe ich QQXT-Aktien?

Sie können Aktien von First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) zum aktuellen Kurs von 97.76 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 97.76 oder 98.06 platziert, während 12 und 0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QQXT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in QQXT-Aktien?

Bei einer Investition in First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund müssen die jährliche Spanne 83.56 - 101.41 und der aktuelle Kurs 97.76 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.01% und 5.17%, bevor sie Orders zu 97.76 oder 98.06 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QQXT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund?

Der höchste Kurs von First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) im vergangenen Jahr lag bei 101.41. Innerhalb von 83.56 - 101.41 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 97.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund?

Der niedrigste Kurs von First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) im Laufe des Jahres betrug 83.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 97.76 und der Spanne 83.56 - 101.41 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QQXT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von QQXT statt?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 97.27 und 4.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
97.52 98.07
Jahresspanne
83.56 101.41
Vorheriger Schlusskurs
97.27
Eröffnung
97.67
Bid
97.76
Ask
98.06
Tief
97.52
Hoch
98.07
Volumen
12
Tagesänderung
0.50%
Monatsänderung
-1.01%
6-Monatsänderung
5.17%
Jahresänderung
4.57%
