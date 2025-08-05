- Visão do mercado
QQXT: First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund
A taxa do QQXT para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 97.52 e o mais alto foi 98.07.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de QQXT hoje?
Hoje First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) está avaliado em 97.76. O instrumento é negociado dentro de 97.52 - 98.07, o fechamento de ontem foi 97.27, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QQXT em tempo real.
As ações de First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund pagam dividendos?
Atualmente First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund está avaliado em 97.76. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.57% e USD. Monitore os movimentos de QQXT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de QQXT?
Você pode comprar ações de First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) pelo preço atual 97.76. Ordens geralmente são executadas perto de 97.76 ou 98.06, enquanto 12 e 0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QQXT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de QQXT?
Investir em First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund envolve considerar a faixa anual 83.56 - 101.41 e o preço atual 97.76. Muitos comparam -1.01% e 5.17% antes de enviar ordens em 97.76 ou 98.06. Estude as mudanças diárias de preço de QQXT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund?
O maior preço de First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) no último ano foi 101.41. As ações oscilaram bastante dentro de 83.56 - 101.41, e a comparação com 97.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund?
O menor preço de First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) no ano foi 83.56. A comparação com o preço atual 97.76 e 83.56 - 101.41 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QQXT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de QQXT?
No passado First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 97.27 e 4.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 97.27
- Open
- 97.67
- Bid
- 97.76
- Ask
- 98.06
- Low
- 97.52
- High
- 98.07
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 0.50%
- Mudança mensal
- -1.01%
- Mudança de 6 meses
- 5.17%
- Mudança anual
- 4.57%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.