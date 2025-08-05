CotationsSections
Devises / QQXT
QQXT: First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund

97.76 USD 0.49 (0.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QQXT a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 97.52 et à un maximum de 98.07.

Suivez la dynamique First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action QQXT aujourd'hui ?

L'action First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund est cotée à 97.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans 97.52 - 98.07, a clôturé hier à 97.27 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de QQXT présente ces mises à jour.

L'action First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund verse-t-elle des dividendes ?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund est actuellement valorisé à 97.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QQXT.

Comment acheter des actions QQXT ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund au cours actuel de 97.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 97.76 ou de 98.06, le 12 et le 0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QQXT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action QQXT ?

Investir dans First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 83.56 - 101.41 et le prix actuel 97.76. Beaucoup comparent -1.01% et 5.17% avant de passer des ordres à 97.76 ou 98.06. Consultez le graphique du cours de QQXT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund ?

Le cours le plus élevé de First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund l'année dernière était 101.41. Au cours de 83.56 - 101.41, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 97.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund ?

Le cours le plus bas de First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) sur l'année a été 83.56. Sa comparaison avec 97.76 et 83.56 - 101.41 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QQXT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action QQXT a-t-elle été divisée ?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 97.27 et 4.57% après les opérations sur titres.

Range quotidien
97.52 98.07
Range Annuel
83.56 101.41
Clôture Précédente
97.27
Ouverture
97.67
Bid
97.76
Ask
98.06
Plus Bas
97.52
Plus Haut
98.07
Volume
12
Changement quotidien
0.50%
Changement Mensuel
-1.01%
Changement à 6 Mois
5.17%
Changement Annuel
4.57%
14 octobre, mardi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
08:00
ALL
Rapport mensuel de l’AIE sur le marché pétrolier
Act
Fcst
Prev
12:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:20
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
19:25
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev