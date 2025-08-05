CotizacionesSecciones
QQXT: First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund

97.76 USD 0.49 (0.50%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QQXT de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 97.52, mientras que el máximo ha alcanzado 98.07.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de QQXT hoy?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) se evalúa hoy en 97.76. El instrumento se negocia dentro de 97.52 - 98.07; el cierre de ayer ha sido 97.27 y el volumen comercial ha alcanzado 12. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios QQXT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund se evalúa actualmente en 97.76. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.57% y USD. Monitoree los movimientos de QQXT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de QQXT?

Puede comprar acciones de First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) al precio actual de 97.76. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 97.76 o 98.06, mientras que 12 y 0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de QQXT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de QQXT?

Invertir en First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund implica tener en cuenta el rango anual 83.56 - 101.41 y el precio actual 97.76. Muchos comparan -1.01% y 5.17% antes de colocar órdenes en 97.76 o 98.06. Estudie los cambios diarios de precios de QQXT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund?

El precio más alto de First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) en el último año ha sido 101.41. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 83.56 - 101.41, una comparación con 97.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund?

El precio más bajo de First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) para el año ha sido 83.56. La comparación con los actuales 97.76 y 83.56 - 101.41 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de QQXT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de QQXT?

En el pasado, First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 97.27 y 4.57% después de las acciones corporativas.

Rango diario
97.52 98.07
Rango anual
83.56 101.41
Cierres anteriores
97.27
Open
97.67
Bid
97.76
Ask
98.06
Low
97.52
High
98.07
Volumen
12
Cambio diario
0.50%
Cambio mensual
-1.01%
Cambio a 6 meses
5.17%
Cambio anual
4.57%
14 octubre, martes
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
ALL
Informe Mensual del Mercado Petrolero de la AIE
Act.
Pronós.
Prev.
12:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:20
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
19:25
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.