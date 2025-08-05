- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
QQXT: First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund
El tipo de cambio de QQXT de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 97.52, mientras que el máximo ha alcanzado 98.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQXT News
- Nilsine Partners Boosts Stake in QQXT as Investors Look Beyond Big Tech
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- Promised Recession… So Where Is It?
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Overbought Becomes The Norm For The Nasdaq
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Nasdaq 100 On Pace For 9th Straight Daily Gain (Nasdaq Global Indices:NDX)
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- Is First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector ETF (QQXT) a Strong ETF Right Now?
- Should First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector ETF (QQXT) Be on Your Investing Radar?
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- The Earnings Party Hits A Wall: Strong Q2 Profits Can't Overcome Macro Fears
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de QQXT hoy?
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) se evalúa hoy en 97.76. El instrumento se negocia dentro de 97.52 - 98.07; el cierre de ayer ha sido 97.27 y el volumen comercial ha alcanzado 12. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios QQXT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund?
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund se evalúa actualmente en 97.76. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.57% y USD. Monitoree los movimientos de QQXT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de QQXT?
Puede comprar acciones de First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) al precio actual de 97.76. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 97.76 o 98.06, mientras que 12 y 0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de QQXT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de QQXT?
Invertir en First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund implica tener en cuenta el rango anual 83.56 - 101.41 y el precio actual 97.76. Muchos comparan -1.01% y 5.17% antes de colocar órdenes en 97.76 o 98.06. Estudie los cambios diarios de precios de QQXT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund?
El precio más alto de First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) en el último año ha sido 101.41. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 83.56 - 101.41, una comparación con 97.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund?
El precio más bajo de First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) para el año ha sido 83.56. La comparación con los actuales 97.76 y 83.56 - 101.41 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de QQXT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de QQXT?
En el pasado, First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 97.27 y 4.57% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 97.27
- Open
- 97.67
- Bid
- 97.76
- Ask
- 98.06
- Low
- 97.52
- High
- 98.07
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- -1.01%
- Cambio a 6 meses
- 5.17%
- Cambio anual
- 4.57%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.