QQXT: First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund
QQXTの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり97.52の安値と98.07の高値で取引されました。
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
QQXT News
よくあるご質問
QQXT株の現在の価格は？
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fundの株価は本日97.76です。97.52 - 98.07内で取引され、前日の終値は97.27、取引量は12に達しました。QQXTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fundの株は配当を出しますか？
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fundの現在の価格は97.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.57%やUSDにも注目します。QQXTの動きはライブチャートで確認できます。
QQXT株を買う方法は？
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fundの株は現在97.76で購入可能です。注文は通常97.76または98.06付近で行われ、12や0.09%が市場の動きを示します。QQXTの最新情報はライブチャートで確認できます。
QQXT株に投資する方法は？
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fundへの投資では、年間の値幅83.56 - 101.41と現在の97.76を考慮します。注文は多くの場合97.76や98.06で行われる前に、-1.01%や5.17%と比較されます。QQXTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fundの株の最高値は？
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fundの過去1年の最高値は101.41でした。83.56 - 101.41内で株価は大きく変動し、97.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fundの株の最低値は？
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund(QQXT)の年間最安値は83.56でした。現在の97.76や83.56 - 101.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QQXTの動きはライブチャートで確認できます。
QQXTの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、97.27、4.57%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 97.27
- 始値
- 97.67
- 買値
- 97.76
- 買値
- 98.06
- 安値
- 97.52
- 高値
- 98.07
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 0.50%
- 1ヶ月の変化
- -1.01%
- 6ヶ月の変化
- 5.17%
- 1年の変化
- 4.57%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前