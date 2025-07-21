FiyatlarBölümler
Dövizler / QQQM
Geri dön - Hisse senetleri

QQQM: Invesco NASDAQ 100 ETF

247.90 USD 1.11 (0.45%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QQQM fiyatı bugün 0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 246.49 ve Yüksek fiyatı olarak 248.17 aralığında işlem gördü.

Invesco NASDAQ 100 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QQQM haberleri

Günlük aralık
246.49 248.17
Yıllık aralık
165.72 248.17
Önceki kapanış
246.79
Açılış
246.60
Satış
247.90
Alış
248.20
Düşük
246.49
Yüksek
248.17
Hacim
5.443 K
Günlük değişim
0.45%
Aylık değişim
7.28%
6 aylık değişim
28.89%
Yıllık değişim
23.47%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%