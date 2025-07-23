CotizacionesSecciones
QQQM: Invesco NASDAQ 100 ETF

246.99 USD 0.20 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QQQM de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 246.49, mientras que el máximo ha alcanzado 247.29.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco NASDAQ 100 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
246.49 247.29
Rango anual
165.72 247.29
Cierres anteriores
246.79
Open
246.60
Bid
246.99
Ask
247.29
Low
246.49
High
247.29
Volumen
1.242 K
Cambio diario
0.08%
Cambio mensual
6.89%
Cambio a 6 meses
28.41%
Cambio anual
23.02%
22 septiembre, lunes
13:45
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.