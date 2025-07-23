Divisas / QQQM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
QQQM: Invesco NASDAQ 100 ETF
246.99 USD 0.20 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QQQM de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 246.49, mientras que el máximo ha alcanzado 247.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco NASDAQ 100 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQQM News
- Deutsche Bank señala aumento de posiciones en acciones estadounidenses
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- All-Time Highs Are Not Necessarily Reasons To Sell
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Overbought Becomes The Norm For The Nasdaq
- Invesco NASDAQ 100 ETF: A Low-Cost ETF Option To Play The AI Boom (QQQM)
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Nasdaq 100 On Pace For 9th Straight Daily Gain (Nasdaq Global Indices:NDX)
- QQQJ: A Guide To Invesco's Nasdaq Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ)
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- YMAX: An Alternative Way To Manage NAV Risk (NYSEARCA:YMAX)
- ARKK And QQQM: More Reasons To Go With QQQM
- Invesco Nasdaq 100 ETF: A Better Buy Than QQQ (NASDAQ:QQQM)
- QQQM ETF: Earnings Growth Power Supports High Beta Investing (NASDAQ:QQQM)
- Should Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) Be on Your Investing Radar?
- 3 Reasons Why Nasdaq ETFs Hit a Record High
- The Earnings Party Hits A Wall: Strong Q2 Profits Can't Overcome Macro Fears
- Secular Bull Markets: The Shot Clock Is Ticking
- Nasdaq ETF (QQQM) Hits New 52-Week High
- Will Nasdaq ETFs Continue Their Rally Going Into Q2 Earnings?
Rango diario
246.49 247.29
Rango anual
165.72 247.29
- Cierres anteriores
- 246.79
- Open
- 246.60
- Bid
- 246.99
- Ask
- 247.29
- Low
- 246.49
- High
- 247.29
- Volumen
- 1.242 K
- Cambio diario
- 0.08%
- Cambio mensual
- 6.89%
- Cambio a 6 meses
- 28.41%
- Cambio anual
- 23.02%