QQQM: Invesco NASDAQ 100 ETF

246.99 USD 0.20 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QQQM a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 246.49 et à un maximum de 247.29.

Suivez la dynamique Invesco NASDAQ 100 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

QQQM Nouvelles

Range quotidien
246.49 247.29
Range Annuel
165.72 247.29
Clôture Précédente
246.79
Ouverture
246.60
Bid
246.99
Ask
247.29
Plus Bas
246.49
Plus Haut
247.29
Volume
1.242 K
Changement quotidien
0.08%
Changement Mensuel
6.89%
Changement à 6 Mois
28.41%
Changement Annuel
23.02%
