QQQM: Invesco NASDAQ 100 ETF
246.99 USD 0.20 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QQQM a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 246.49 et à un maximum de 247.29.
Suivez la dynamique Invesco NASDAQ 100 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
QQQM Nouvelles
Range quotidien
246.49 247.29
Range Annuel
165.72 247.29
- Clôture Précédente
- 246.79
- Ouverture
- 246.60
- Bid
- 246.99
- Ask
- 247.29
- Plus Bas
- 246.49
- Plus Haut
- 247.29
- Volume
- 1.242 K
- Changement quotidien
- 0.08%
- Changement Mensuel
- 6.89%
- Changement à 6 Mois
- 28.41%
- Changement Annuel
- 23.02%