QQQM: Invesco NASDAQ 100 ETF
246.99 USD 0.20 (0.08%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QQQM 환율이 오늘 0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 246.49이고 고가는 247.29이었습니다.
Invesco NASDAQ 100 ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
246.49 247.29
년간 변동
165.72 247.29
- 이전 종가
- 246.79
- 시가
- 246.60
- Bid
- 246.99
- Ask
- 247.29
- 저가
- 246.49
- 고가
- 247.29
- 볼륨
- 1.242 K
- 일일 변동
- 0.08%
- 월 변동
- 6.89%
- 6개월 변동
- 28.41%
- 년간 변동율
- 23.02%