QQQM: Invesco NASDAQ 100 ETF

246.99 USD 0.20 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QQQM за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 246.49, а максимальная — 247.29.

Следите за динамикой Invesco NASDAQ 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
246.49 247.29
Годовой диапазон
165.72 247.29
Предыдущее закрытие
246.79
Open
246.60
Bid
246.99
Ask
247.29
Low
246.49
High
247.29
Объем
1.242 K
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
6.89%
6-месячное изменение
28.41%
Годовое изменение
23.02%
