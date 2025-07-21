CotaçõesSeções
Moedas / QQQM
Voltar para Ações

QQQM: Invesco NASDAQ 100 ETF

246.99 USD 0.20 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do QQQM para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 246.49 e o mais alto foi 247.29.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco NASDAQ 100 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QQQM Notícias

Faixa diária
246.49 247.29
Faixa anual
165.72 247.29
Fechamento anterior
246.79
Open
246.60
Bid
246.99
Ask
247.29
Low
246.49
High
247.29
Volume
1.242 K
Mudança diária
0.08%
Mudança mensal
6.89%
Mudança de 6 meses
28.41%
Mudança anual
23.02%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.