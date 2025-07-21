Moedas / QQQM
QQQM: Invesco NASDAQ 100 ETF
246.99 USD 0.20 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QQQM para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 246.49 e o mais alto foi 247.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco NASDAQ 100 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
246.49 247.29
Faixa anual
165.72 247.29
- Fechamento anterior
- 246.79
- Open
- 246.60
- Bid
- 246.99
- Ask
- 247.29
- Low
- 246.49
- High
- 247.29
- Volume
- 1.242 K
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- 6.89%
- Mudança de 6 meses
- 28.41%
- Mudança anual
- 23.02%