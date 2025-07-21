通貨 / QQQM
QQQM: Invesco NASDAQ 100 ETF
246.99 USD 0.20 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QQQMの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり246.49の安値と247.29の高値で取引されました。
Invesco NASDAQ 100 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
246.49 247.29
1年のレンジ
165.72 247.29
- 以前の終値
- 246.79
- 始値
- 246.60
- 買値
- 246.99
- 買値
- 247.29
- 安値
- 246.49
- 高値
- 247.29
- 出来高
- 1.242 K
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- 6.89%
- 6ヶ月の変化
- 28.41%
- 1年の変化
- 23.02%