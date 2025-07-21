クォートセクション
通貨 / QQQM
QQQM: Invesco NASDAQ 100 ETF

246.99 USD 0.20 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QQQMの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり246.49の安値と247.29の高値で取引されました。

Invesco NASDAQ 100 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
246.49 247.29
1年のレンジ
165.72 247.29
以前の終値
246.79
始値
246.60
買値
246.99
買値
247.29
安値
246.49
高値
247.29
出来高
1.242 K
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
6.89%
6ヶ月の変化
28.41%
1年の変化
23.02%
