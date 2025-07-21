KurseKategorien
QQQM: Invesco NASDAQ 100 ETF

246.99 USD 0.20 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QQQM hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 246.49 bis zu einem Hoch von 247.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco NASDAQ 100 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
246.49 247.29
Jahresspanne
165.72 247.29
Vorheriger Schlusskurs
246.79
Eröffnung
246.60
Bid
246.99
Ask
247.29
Tief
246.49
Hoch
247.29
Volumen
1.242 K
Tagesänderung
0.08%
Monatsänderung
6.89%
6-Monatsänderung
28.41%
Jahresänderung
23.02%
