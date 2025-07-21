Währungen / QQQM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
QQQM: Invesco NASDAQ 100 ETF
246.99 USD 0.20 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QQQM hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 246.49 bis zu einem Hoch von 247.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco NASDAQ 100 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQQM News
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- All-Time Highs Are Not Necessarily Reasons To Sell
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Overbought Becomes The Norm For The Nasdaq
- Invesco NASDAQ 100 ETF: A Low-Cost ETF Option To Play The AI Boom (QQQM)
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Nasdaq 100 On Pace For 9th Straight Daily Gain (Nasdaq Global Indices:NDX)
- QQQJ: A Guide To Invesco's Nasdaq Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ)
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- YMAX: An Alternative Way To Manage NAV Risk (NYSEARCA:YMAX)
- ARKK And QQQM: More Reasons To Go With QQQM
- Invesco Nasdaq 100 ETF: A Better Buy Than QQQ (NASDAQ:QQQM)
- QQQM ETF: Earnings Growth Power Supports High Beta Investing (NASDAQ:QQQM)
- Should Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) Be on Your Investing Radar?
- 3 Reasons Why Nasdaq ETFs Hit a Record High
- The Earnings Party Hits A Wall: Strong Q2 Profits Can't Overcome Macro Fears
- Secular Bull Markets: The Shot Clock Is Ticking
- Nasdaq ETF (QQQM) Hits New 52-Week High
- Will Nasdaq ETFs Continue Their Rally Going Into Q2 Earnings?
- Another 1,000-Point Level Bites The Dust
Tagesspanne
246.49 247.29
Jahresspanne
165.72 247.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 246.79
- Eröffnung
- 246.60
- Bid
- 246.99
- Ask
- 247.29
- Tief
- 246.49
- Hoch
- 247.29
- Volumen
- 1.242 K
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 6.89%
- 6-Monatsänderung
- 28.41%
- Jahresänderung
- 23.02%