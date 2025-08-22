Dövizler / QQEW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
QQEW: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund
140.10 USD 0.07 (0.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QQEW fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 139.41 ve Yüksek fiyatı olarak 140.67 aralığında işlem gördü.
First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQEW haberleri
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Overbought Becomes The Norm For The Nasdaq
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Nasdaq 100 On Pace For 9th Straight Daily Gain (Nasdaq Global Indices:NDX)
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Is First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted ETF (QQEW) a Strong ETF Right Now?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- Dow Jones Futures Fall; Nvidia Is Next Big Market Test After Powell-Led Rally
- Dow Jones Futures: Powell Drives Stock Market To Highs. Nvidia Earnings Up Next.
- Should First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted ETF (QQEW) Be on Your Investing Radar?
Günlük aralık
139.41 140.67
Yıllık aralık
104.28 140.67
- Önceki kapanış
- 140.17
- Açılış
- 140.67
- Satış
- 140.10
- Alış
- 140.40
- Düşük
- 139.41
- Yüksek
- 140.67
- Hacim
- 94
- Günlük değişim
- -0.05%
- Aylık değişim
- 4.45%
- 6 aylık değişim
- 15.93%
- Yıllık değişim
- 11.70%
21 Eylül, Pazar