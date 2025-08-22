FiyatlarBölümler
QQEW: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund

140.10 USD 0.07 (0.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QQEW fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 139.41 ve Yüksek fiyatı olarak 140.67 aralığında işlem gördü.

First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
139.41 140.67
Yıllık aralık
104.28 140.67
Önceki kapanış
140.17
Açılış
140.67
Satış
140.10
Alış
140.40
Düşük
139.41
Yüksek
140.67
Hacim
94
Günlük değişim
-0.05%
Aylık değişim
4.45%
6 aylık değişim
15.93%
Yıllık değişim
11.70%
21 Eylül, Pazar