Devises / QQEW
QQEW: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund
140.10 USD 0.07 (0.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QQEW a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 139.41 et à un maximum de 140.67.
Suivez la dynamique First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
139.41 140.67
Range Annuel
104.28 140.67
- Clôture Précédente
- 140.17
- Ouverture
- 140.67
- Bid
- 140.10
- Ask
- 140.40
- Plus Bas
- 139.41
- Plus Haut
- 140.67
- Volume
- 94
- Changement quotidien
- -0.05%
- Changement Mensuel
- 4.45%
- Changement à 6 Mois
- 15.93%
- Changement Annuel
- 11.70%
20 septembre, samedi