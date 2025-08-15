Währungen / QQEW
QQEW: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund
139.88 USD 0.29 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QQEW hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 139.41 bis zu einem Hoch von 140.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
139.41 140.67
Jahresspanne
104.28 140.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 140.17
- Eröffnung
- 140.67
- Bid
- 139.88
- Ask
- 140.18
- Tief
- 139.41
- Hoch
- 140.67
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- -0.21%
- Monatsänderung
- 4.29%
- 6-Monatsänderung
- 15.75%
- Jahresänderung
- 11.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K