KurseKategorien
Währungen / QQEW
Zurück zum Aktien

QQEW: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund

139.88 USD 0.29 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QQEW hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 139.41 bis zu einem Hoch von 140.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QQEW News

Tagesspanne
139.41 140.67
Jahresspanne
104.28 140.67
Vorheriger Schlusskurs
140.17
Eröffnung
140.67
Bid
139.88
Ask
140.18
Tief
139.41
Hoch
140.67
Volumen
60
Tagesänderung
-0.21%
Monatsänderung
4.29%
6-Monatsänderung
15.75%
Jahresänderung
11.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K