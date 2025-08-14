Divisas / QQEW
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
QQEW: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund
138.60 USD 0.66 (0.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QQEW de hoy ha cambiado un 0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 137.91, mientras que el máximo ha alcanzado 139.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQEW News
- Overbought Becomes The Norm For The Nasdaq
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Nasdaq 100 On Pace For 9th Straight Daily Gain (Nasdaq Global Indices:NDX)
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Is First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted ETF (QQEW) a Strong ETF Right Now?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- Dow Jones Futures Fall; Nvidia Is Next Big Market Test After Powell-Led Rally
- Dow Jones Futures: Powell Drives Stock Market To Highs. Nvidia Earnings Up Next.
- Should First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted ETF (QQEW) Be on Your Investing Radar?
- Dow Jones Futures: Fed Chief Powell's Speech Looms; Tesla, Micron, AppLovin Eye New Buy Points
- Dow Jones Futures Rise On Warren Buffett Buys, These Chip Losers; Amazon Offsets Hot Inflation
- Dow Jones Futures: Amazon Offsets Hot Inflation; Applied Materials Dives Late
Rango diario
137.91 139.15
Rango anual
104.28 140.24
- Cierres anteriores
- 137.94
- Open
- 138.27
- Bid
- 138.60
- Ask
- 138.90
- Low
- 137.91
- High
- 139.15
- Volumen
- 101
- Cambio diario
- 0.48%
- Cambio mensual
- 3.33%
- Cambio a 6 meses
- 14.69%
- Cambio anual
- 10.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B