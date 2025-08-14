通貨 / QQEW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
QQEW: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund
140.17 USD 1.57 (1.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QQEWの今日の為替レートは、1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり139.50の安値と140.66の高値で取引されました。
First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQEW News
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Overbought Becomes The Norm For The Nasdaq
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Nasdaq 100 On Pace For 9th Straight Daily Gain (Nasdaq Global Indices:NDX)
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Is First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted ETF (QQEW) a Strong ETF Right Now?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- Dow Jones Futures Fall; Nvidia Is Next Big Market Test After Powell-Led Rally
- Dow Jones Futures: Powell Drives Stock Market To Highs. Nvidia Earnings Up Next.
- Should First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted ETF (QQEW) Be on Your Investing Radar?
- Dow Jones Futures: Fed Chief Powell's Speech Looms; Tesla, Micron, AppLovin Eye New Buy Points
- Dow Jones Futures Rise On Warren Buffett Buys, These Chip Losers; Amazon Offsets Hot Inflation
1日のレンジ
139.50 140.66
1年のレンジ
104.28 140.66
- 以前の終値
- 138.60
- 始値
- 139.89
- 買値
- 140.17
- 買値
- 140.47
- 安値
- 139.50
- 高値
- 140.66
- 出来高
- 84
- 1日の変化
- 1.13%
- 1ヶ月の変化
- 4.50%
- 6ヶ月の変化
- 15.99%
- 1年の変化
- 11.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K