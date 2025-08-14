クォートセクション
通貨 / QQEW
株に戻る

QQEW: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund

140.17 USD 1.57 (1.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QQEWの今日の為替レートは、1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり139.50の安値と140.66の高値で取引されました。

First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QQEW News

1日のレンジ
139.50 140.66
1年のレンジ
104.28 140.66
以前の終値
138.60
始値
139.89
買値
140.17
買値
140.47
安値
139.50
高値
140.66
出来高
84
1日の変化
1.13%
1ヶ月の変化
4.50%
6ヶ月の変化
15.99%
1年の変化
11.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K