货币 / QQEW
QQEW: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund
138.60 USD 0.66 (0.48%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QQEW汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点137.91和高点139.15进行交易。
关注First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QQEW新闻
日范围
137.91 139.15
年范围
104.28 140.24
- 前一天收盘价
- 137.94
- 开盘价
- 138.27
- 卖价
- 138.60
- 买价
- 138.90
- 最低价
- 137.91
- 最高价
- 139.15
- 交易量
- 101
- 日变化
- 0.48%
- 月变化
- 3.33%
- 6个月变化
- 14.69%
- 年变化
- 10.51%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B