시세섹션
통화 / QQEW
주식로 돌아가기

QQEW: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund

140.10 USD 0.07 (0.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

QQEW 환율이 오늘 -0.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 139.41이고 고가는 140.67이었습니다.

First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QQEW News

일일 변동 비율
139.41 140.67
년간 변동
104.28 140.67
이전 종가
140.17
시가
140.67
Bid
140.10
Ask
140.40
저가
139.41
고가
140.67
볼륨
94
일일 변동
-0.05%
월 변동
4.45%
6개월 변동
15.93%
년간 변동율
11.70%
20 9월, 토요일