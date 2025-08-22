Valute / QQEW
QQEW: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund
140.10 USD 0.07 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QQEW ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 139.41 e ad un massimo di 140.67.
Segui le dinamiche di First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
139.41 140.67
Intervallo Annuale
104.28 140.67
- Chiusura Precedente
- 140.17
- Apertura
- 140.67
- Bid
- 140.10
- Ask
- 140.40
- Minimo
- 139.41
- Massimo
- 140.67
- Volume
- 94
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 4.45%
- Variazione Semestrale
- 15.93%
- Variazione Annuale
- 11.70%
21 settembre, domenica