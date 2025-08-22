QuotazioniSezioni
QQEW: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund

140.10 USD 0.07 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QQEW ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 139.41 e ad un massimo di 140.67.

Segui le dinamiche di First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
139.41 140.67
Intervallo Annuale
104.28 140.67
Chiusura Precedente
140.17
Apertura
140.67
Bid
140.10
Ask
140.40
Minimo
139.41
Massimo
140.67
Volume
94
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
4.45%
Variazione Semestrale
15.93%
Variazione Annuale
11.70%
