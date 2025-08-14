Moedas / QQEW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
QQEW: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund
140.17 USD 1.57 (1.13%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QQEW para hoje mudou para 1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 139.50 e o mais alto foi 140.66.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQEW Notícias
- Overbought Becomes The Norm For The Nasdaq
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Nasdaq 100 On Pace For 9th Straight Daily Gain (Nasdaq Global Indices:NDX)
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Is First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted ETF (QQEW) a Strong ETF Right Now?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- Dow Jones Futures Fall; Nvidia Is Next Big Market Test After Powell-Led Rally
- Dow Jones Futures: Powell Drives Stock Market To Highs. Nvidia Earnings Up Next.
- Should First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted ETF (QQEW) Be on Your Investing Radar?
- Dow Jones Futures: Fed Chief Powell's Speech Looms; Tesla, Micron, AppLovin Eye New Buy Points
- Dow Jones Futures Rise On Warren Buffett Buys, These Chip Losers; Amazon Offsets Hot Inflation
- Dow Jones Futures: Amazon Offsets Hot Inflation; Applied Materials Dives Late
Faixa diária
139.50 140.66
Faixa anual
104.28 140.66
- Fechamento anterior
- 138.60
- Open
- 139.89
- Bid
- 140.17
- Ask
- 140.47
- Low
- 139.50
- High
- 140.66
- Volume
- 84
- Mudança diária
- 1.13%
- Mudança mensal
- 4.50%
- Mudança de 6 meses
- 15.99%
- Mudança anual
- 11.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh