QQEW: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund
137.94 USD 0.07 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QQEW за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 137.49, а максимальная — 138.06.
Следите за динамикой First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
137.49 138.06
Годовой диапазон
104.28 140.24
- Предыдущее закрытие
- 137.87
- Open
- 137.89
- Bid
- 137.94
- Ask
- 138.24
- Low
- 137.49
- High
- 138.06
- Объем
- 110
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 2.84%
- 6-месячное изменение
- 14.14%
- Годовое изменение
- 9.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.