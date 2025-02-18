FiyatlarBölümler
Dövizler / QGRO
Geri dön - Hisse senetleri

QGRO: American Century U.S. Quality Growth ETF

115.81 USD 0.28 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QGRO fiyatı bugün 0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 115.08 ve Yüksek fiyatı olarak 115.88 aralığında işlem gördü.

American Century U.S. Quality Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QGRO haberleri

Günlük aralık
115.08 115.88
Yıllık aralık
80.25 115.96
Önceki kapanış
115.53
Açılış
115.61
Satış
115.81
Alış
116.11
Düşük
115.08
Yüksek
115.88
Hacim
84
Günlük değişim
0.24%
Aylık değişim
5.96%
6 aylık değişim
24.26%
Yıllık değişim
28.38%
21 Eylül, Pazar