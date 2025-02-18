Dövizler / QGRO
QGRO: American Century U.S. Quality Growth ETF
115.81 USD 0.28 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QGRO fiyatı bugün 0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 115.08 ve Yüksek fiyatı olarak 115.88 aralığında işlem gördü.
American Century U.S. Quality Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
115.08 115.88
Yıllık aralık
80.25 115.96
- Önceki kapanış
- 115.53
- Açılış
- 115.61
- Satış
- 115.81
- Alış
- 116.11
- Düşük
- 115.08
- Yüksek
- 115.88
- Hacim
- 84
- Günlük değişim
- 0.24%
- Aylık değişim
- 5.96%
- 6 aylık değişim
- 24.26%
- Yıllık değişim
- 28.38%
