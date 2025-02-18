Devises / QGRO
QGRO: American Century U.S. Quality Growth ETF
115.81 USD 0.28 (0.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QGRO a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 115.08 et à un maximum de 115.88.
Suivez la dynamique American Century U.S. Quality Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
115.08 115.88
Range Annuel
80.25 115.96
- Clôture Précédente
- 115.53
- Ouverture
- 115.61
- Bid
- 115.81
- Ask
- 116.11
- Plus Bas
- 115.08
- Plus Haut
- 115.88
- Volume
- 84
- Changement quotidien
- 0.24%
- Changement Mensuel
- 5.96%
- Changement à 6 Mois
- 24.26%
- Changement Annuel
- 28.38%
