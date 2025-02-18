Валюты / QGRO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QGRO: American Century U.S. Quality Growth ETF
113.94 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QGRO за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.38, а максимальная — 114.15.
Следите за динамикой American Century U.S. Quality Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости QGRO
- Is American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) a Strong ETF Right Now?
- QGRO: A Less Risky ETF To Beat The S&P 500 And Russell 1000 (NYSEARCA:QGRO)
- COWG ETF: Focusing On Free Cash Flow Margins As A Growth-Defensive Hybrid Strategy
- Is American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) a Strong ETF Right Now?
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- FLCG: Why I Believe This Active Large-Cap Growth ETF Will Succeed (NYSEARCA:FLCG)
- QGRO: Smart Growth Built For Broader Markets (NYSEARCA:QGRO)
- American Century Focused Global Growth Fund Q1 2025 Commentary
- American Century Focused Dynamic Growth Fund Q1 2025 Commentary
- American Century Equity Income Fund Q1 2025 Commentary
- HQGO: Unconvincing New Growth ETF (NASDAQ:HQGO)
- GARP: Growth ETF With A Solid Track Record (BATS:GARP)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- QGRO: A Quality Growth ETF That's Winning While No One's Watching (NYSEARCA:QGRO)
- JGRW: A Growth-Tilted Quality ETF That's Missing The Growth (NYSEARCA:JGRW)
- GARP: A Solid Choice Balancing Growth, Value, And Quality But Not Better Than Peers
- LCLG: 12 Years Of High Fees And Poor Returns For This Innovative Growth ETF (LCLG)
- American Century High Income Fund Q4 2024 Commentary
- American Century Growth Fund Q4 2024 Commentary
- American Century Focused Dynamic Growth Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
113.38 114.15
Годовой диапазон
80.25 114.15
- Предыдущее закрытие
- 113.95
- Open
- 113.96
- Bid
- 113.94
- Ask
- 114.24
- Low
- 113.38
- High
- 114.15
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- 4.25%
- 6-месячное изменение
- 22.25%
- Годовое изменение
- 26.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.