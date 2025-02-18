Währungen / QGRO
QGRO: American Century U.S. Quality Growth ETF
115.70 USD 0.17 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QGRO hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 115.08 bis zu einem Hoch von 115.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century U.S. Quality Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
115.08 115.84
Jahresspanne
80.25 115.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 115.53
- Eröffnung
- 115.61
- Bid
- 115.70
- Ask
- 116.00
- Tief
- 115.08
- Hoch
- 115.84
- Volumen
- 66
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 5.86%
- 6-Monatsänderung
- 24.14%
- Jahresänderung
- 28.26%
