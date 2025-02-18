货币 / QGRO
QGRO: American Century U.S. Quality Growth ETF
114.13 USD 0.19 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QGRO汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点113.58和高点114.51进行交易。
关注American Century U.S. Quality Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QGRO新闻
- Is American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) a Strong ETF Right Now?
- QGRO: A Less Risky ETF To Beat The S&P 500 And Russell 1000 (NYSEARCA:QGRO)
- COWG ETF: Focusing On Free Cash Flow Margins As A Growth-Defensive Hybrid Strategy
- Is American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) a Strong ETF Right Now?
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- FLCG: Why I Believe This Active Large-Cap Growth ETF Will Succeed (NYSEARCA:FLCG)
- QGRO: Smart Growth Built For Broader Markets (NYSEARCA:QGRO)
- American Century Focused Global Growth Fund Q1 2025 Commentary
- American Century Focused Dynamic Growth Fund Q1 2025 Commentary
- American Century Equity Income Fund Q1 2025 Commentary
- HQGO: Unconvincing New Growth ETF (NASDAQ:HQGO)
- GARP: Growth ETF With A Solid Track Record (BATS:GARP)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- QGRO: A Quality Growth ETF That's Winning While No One's Watching (NYSEARCA:QGRO)
- JGRW: A Growth-Tilted Quality ETF That's Missing The Growth (NYSEARCA:JGRW)
- GARP: A Solid Choice Balancing Growth, Value, And Quality But Not Better Than Peers
- LCLG: 12 Years Of High Fees And Poor Returns For This Innovative Growth ETF (LCLG)
- American Century High Income Fund Q4 2024 Commentary
- American Century Growth Fund Q4 2024 Commentary
- American Century Focused Dynamic Growth Fund Q4 2024 Commentary
日范围
113.58 114.51
年范围
80.25 114.51
- 前一天收盘价
- 113.94
- 开盘价
- 114.09
- 卖价
- 114.13
- 买价
- 114.43
- 最低价
- 113.58
- 最高价
- 114.51
- 交易量
- 119
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 4.42%
- 6个月变化
- 22.46%
- 年变化
- 26.52%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B