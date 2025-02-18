Divisas / QGRO
QGRO: American Century U.S. Quality Growth ETF
114.13 USD 0.19 (0.17%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QGRO de hoy ha cambiado un 0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 113.58, mientras que el máximo ha alcanzado 114.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Century U.S. Quality Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
113.58 114.51
Rango anual
80.25 114.51
- Cierres anteriores
- 113.94
- Open
- 114.09
- Bid
- 114.13
- Ask
- 114.43
- Low
- 113.58
- High
- 114.51
- Volumen
- 119
- Cambio diario
- 0.17%
- Cambio mensual
- 4.42%
- Cambio a 6 meses
- 22.46%
- Cambio anual
- 26.52%
