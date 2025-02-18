クォートセクション
通貨 / QGRO
株に戻る

QGRO: American Century U.S. Quality Growth ETF

115.53 USD 1.40 (1.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QGROの今日の為替レートは、1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり115.12の安値と115.96の高値で取引されました。

American Century U.S. Quality Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QGRO News

1日のレンジ
115.12 115.96
1年のレンジ
80.25 115.96
以前の終値
114.13
始値
115.26
買値
115.53
買値
115.83
安値
115.12
高値
115.96
出来高
201
1日の変化
1.23%
1ヶ月の変化
5.70%
6ヶ月の変化
23.96%
1年の変化
28.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K