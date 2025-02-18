通貨 / QGRO
QGRO: American Century U.S. Quality Growth ETF
115.53 USD 1.40 (1.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QGROの今日の為替レートは、1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり115.12の安値と115.96の高値で取引されました。
American Century U.S. Quality Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
115.12 115.96
1年のレンジ
80.25 115.96
- 以前の終値
- 114.13
- 始値
- 115.26
- 買値
- 115.53
- 買値
- 115.83
- 安値
- 115.12
- 高値
- 115.96
- 出来高
- 201
- 1日の変化
- 1.23%
- 1ヶ月の変化
- 5.70%
- 6ヶ月の変化
- 23.96%
- 1年の変化
- 28.07%
