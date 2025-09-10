Dövizler / QCOM
QCOM: QUALCOMM Incorporated
166.85 USD 1.28 (0.76%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QCOM fiyatı bugün -0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 166.29 ve Yüksek fiyatı olarak 169.58 aralığında işlem gördü.
QUALCOMM Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
QCOM haberleri
Günlük aralık
166.29 169.58
Yıllık aralık
120.80 182.11
- Önceki kapanış
- 168.13
- Açılış
- 169.17
- Satış
- 166.85
- Alış
- 167.15
- Düşük
- 166.29
- Yüksek
- 169.58
- Hacim
- 16.454 K
- Günlük değişim
- -0.76%
- Aylık değişim
- 5.42%
- 6 aylık değişim
- 9.32%
- Yıllık değişim
- -1.71%
21 Eylül, Pazar