FiyatlarBölümler
Dövizler / QCOM
Geri dön - Hisse senetleri

QCOM: QUALCOMM Incorporated

166.85 USD 1.28 (0.76%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QCOM fiyatı bugün -0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 166.29 ve Yüksek fiyatı olarak 169.58 aralığında işlem gördü.

QUALCOMM Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QCOM haberleri

Günlük aralık
166.29 169.58
Yıllık aralık
120.80 182.11
Önceki kapanış
168.13
Açılış
169.17
Satış
166.85
Alış
167.15
Düşük
166.29
Yüksek
169.58
Hacim
16.454 K
Günlük değişim
-0.76%
Aylık değişim
5.42%
6 aylık değişim
9.32%
Yıllık değişim
-1.71%
21 Eylül, Pazar