Moedas / QCOM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
QCOM: QUALCOMM Incorporated
165.26 USD 1.12 (0.68%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QCOM para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 163.23 e o mais alto foi 166.37.
Veja a dinâmica do par de moedas QUALCOMM Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QCOM Notícias
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- Nvidia bets big on Intel with $5 billion stake and chip partnership
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Startup de robótica Figure é avaliada em US$39 bilhões em rodada de financiamento
- TDV: Technology Dashboard For September
- Unlock Momentum with the Rare, Powerful High-Tight Flag Pattern
- Qualcomm’s Great Escape: Diversifying Beyond Apple Dependency (QCOM)
- Qualcomm Stock: The Best GARP Idea On The Market (NASDAQ:QCOM)
- How Musk’s Optimus Could Create a New Investing Boom
- Here's Why Qualcomm (QCOM) is a Strong Growth Stock
- Intel: Warning Signs Are Emerging (NASDAQ:INTC)
- Qualcomm (QCOM) Laps the Stock Market: Here's Why
- ARM's 11% Rise in Three Months: Should You Buy, Hold, or Sell?
- Here's Why Qualcomm (QCOM) is a Strong Momentum Stock
- Qualcomm: A 'Cold' Chip In A 'Hot' AI World (NASDAQ:QCOM)
- Jobs Data Mess & AI's Moment: Unpacking the Week's Biggest News
- Can Arm’s New AI-Powered Mobile Chips Fuel Its Next Stock Rally? - TipRanks.com
- Synopsys reports quarterly revenue below estimates, shares fall
- IBM vs. QCOM: Which Tech Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Now?
- Apple iPhone17: Could Google be the real winner?
- QUALCOMM Incorporated (QCOM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- What's Going On With Nokia Stock Tuesday? - Nokia (NYSE:NOK)
- What's Going On With Qualcomm Stock Monday? - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Qualcomm (NASDAQ:QCOM)
- QCOM Expands Automotive Portfolio: Will it Deliver Sustainable Growth?
Faixa diária
163.23 166.37
Faixa anual
120.80 182.11
- Fechamento anterior
- 164.14
- Open
- 164.59
- Bid
- 165.26
- Ask
- 165.56
- Low
- 163.23
- High
- 166.37
- Volume
- 12.867 K
- Mudança diária
- 0.68%
- Mudança mensal
- 4.42%
- Mudança de 6 meses
- 8.27%
- Mudança anual
- -2.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh