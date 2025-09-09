Währungen / QCOM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
QCOM: QUALCOMM Incorporated
168.13 USD 2.87 (1.74%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QCOM hat sich für heute um 1.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 166.23 bis zu einem Hoch von 168.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die QUALCOMM Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QCOM News
- Qualcomm (QCOM) Rises Higher Than Market: Key Facts
- ARM's Powerful Lumex Launch Poised to Accelerate AI Leadership
- Qualcomm (QCOM) Chooses Adobe’s AI Platform to Improve Its Marketing - TipRanks.com
- Can IBM's Focus on Quantum Computing be a Key Differentiator?
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- Nvidia bets big on Intel with $5 billion stake and chip partnership
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- TDV: Technology Dashboard For September
- Unlock Momentum with the Rare, Powerful High-Tight Flag Pattern
- Qualcomm’s Great Escape: Diversifying Beyond Apple Dependency (QCOM)
- Qualcomm Stock: The Best GARP Idea On The Market (NASDAQ:QCOM)
- How Musk’s Optimus Could Create a New Investing Boom
- Here's Why Qualcomm (QCOM) is a Strong Growth Stock
- Intel: Warning Signs Are Emerging (NASDAQ:INTC)
- Qualcomm (QCOM) Laps the Stock Market: Here's Why
- ARM's 11% Rise in Three Months: Should You Buy, Hold, or Sell?
- Here's Why Qualcomm (QCOM) is a Strong Momentum Stock
- Qualcomm: A 'Cold' Chip In A 'Hot' AI World (NASDAQ:QCOM)
- Jobs Data Mess & AI's Moment: Unpacking the Week's Biggest News
- Can Arm’s New AI-Powered Mobile Chips Fuel Its Next Stock Rally? - TipRanks.com
- Synopsys reports quarterly revenue below estimates, shares fall
- IBM vs. QCOM: Which Tech Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Now?
- Apple iPhone17: Could Google be the real winner?
- QUALCOMM Incorporated (QCOM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Tagesspanne
166.23 168.86
Jahresspanne
120.80 182.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 165.26
- Eröffnung
- 166.88
- Bid
- 168.13
- Ask
- 168.43
- Tief
- 166.23
- Hoch
- 168.86
- Volumen
- 17.259 K
- Tagesänderung
- 1.74%
- Monatsänderung
- 6.23%
- 6-Monatsänderung
- 10.16%
- Jahresänderung
- -0.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K