QCOM: QUALCOMM Incorporated

168.13 USD 2.87 (1.74%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QCOM hat sich für heute um 1.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 166.23 bis zu einem Hoch von 168.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die QUALCOMM Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
166.23 168.86
Jahresspanne
120.80 182.11
Vorheriger Schlusskurs
165.26
Eröffnung
166.88
Bid
168.13
Ask
168.43
Tief
166.23
Hoch
168.86
Volumen
17.259 K
Tagesänderung
1.74%
Monatsänderung
6.23%
6-Monatsänderung
10.16%
Jahresänderung
-0.95%
