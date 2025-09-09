通貨 / QCOM
QCOM: QUALCOMM Incorporated
168.13 USD 2.87 (1.74%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QCOMの今日の為替レートは、1.74%変化しました。日中、通貨は1あたり166.23の安値と168.86の高値で取引されました。
QUALCOMM Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
QCOM News
- Qualcomm (QCOM) Rises Higher Than Market: Key Facts
- ARM's Powerful Lumex Launch Poised to Accelerate AI Leadership
- Qualcomm (QCOM) Chooses Adobe’s AI Platform to Improve Its Marketing - TipRanks.com
- Can IBM's Focus on Quantum Computing be a Key Differentiator?
- NvidiaがIntelに50億ドルを投資、半導体メーカーの株価が広範に上昇
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- Nvidia bets big on Intel with $5 billion stake and chip partnership
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- TDV: Technology Dashboard For September
- Unlock Momentum with the Rare, Powerful High-Tight Flag Pattern
- Qualcomm’s Great Escape: Diversifying Beyond Apple Dependency (QCOM)
- Qualcomm Stock: The Best GARP Idea On The Market (NASDAQ:QCOM)
- How Musk’s Optimus Could Create a New Investing Boom
- Here's Why Qualcomm (QCOM) is a Strong Growth Stock
- Intel: Warning Signs Are Emerging (NASDAQ:INTC)
- Qualcomm (QCOM) Laps the Stock Market: Here's Why
- ARM's 11% Rise in Three Months: Should You Buy, Hold, or Sell?
- Here's Why Qualcomm (QCOM) is a Strong Momentum Stock
- Qualcomm: A 'Cold' Chip In A 'Hot' AI World (NASDAQ:QCOM)
- Jobs Data Mess & AI's Moment: Unpacking the Week's Biggest News
- ノキア、ミッションセーフフォンと5Gタクティカルラジオでディフェンスラインアップを強化
- Can Arm’s New AI-Powered Mobile Chips Fuel Its Next Stock Rally? - TipRanks.com
- Synopsys reports quarterly revenue below estimates, shares fall
- IBM vs. QCOM: Which Tech Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Now?
1日のレンジ
166.23 168.86
1年のレンジ
120.80 182.11
- 以前の終値
- 165.26
- 始値
- 166.88
- 買値
- 168.13
- 買値
- 168.43
- 安値
- 166.23
- 高値
- 168.86
- 出来高
- 17.259 K
- 1日の変化
- 1.74%
- 1ヶ月の変化
- 6.23%
- 6ヶ月の変化
- 10.16%
- 1年の変化
- -0.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K