QCOM: QUALCOMM Incorporated

168.13 USD 2.87 (1.74%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QCOMの今日の為替レートは、1.74%変化しました。日中、通貨は1あたり166.23の安値と168.86の高値で取引されました。

QUALCOMM Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
166.23 168.86
1年のレンジ
120.80 182.11
以前の終値
165.26
始値
166.88
買値
168.13
買値
168.43
安値
166.23
高値
168.86
出来高
17.259 K
1日の変化
1.74%
1ヶ月の変化
6.23%
6ヶ月の変化
10.16%
1年の変化
-0.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K