Валюты / QCOM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QCOM: QUALCOMM Incorporated
164.14 USD 2.92 (1.81%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QCOM за сегодня изменился на 1.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 161.50, а максимальная — 165.00.
Следите за динамикой QUALCOMM Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости QCOM
- TDV: Technology Dashboard For September
- Unlock Momentum with the Rare, Powerful High-Tight Flag Pattern
- Qualcomm’s Great Escape: Diversifying Beyond Apple Dependency (QCOM)
- Qualcomm Stock: The Best GARP Idea On The Market (NASDAQ:QCOM)
- How Musk’s Optimus Could Create a New Investing Boom
- Here's Why Qualcomm (QCOM) is a Strong Growth Stock
- Intel: Warning Signs Are Emerging (NASDAQ:INTC)
- Qualcomm (QCOM) Laps the Stock Market: Here's Why
- ARM's 11% Rise in Three Months: Should You Buy, Hold, or Sell?
- Here's Why Qualcomm (QCOM) is a Strong Momentum Stock
- Qualcomm: A 'Cold' Chip In A 'Hot' AI World (NASDAQ:QCOM)
- Jobs Data Mess & AI's Moment: Unpacking the Week's Biggest News
- Can Arm’s New AI-Powered Mobile Chips Fuel Its Next Stock Rally? - TipRanks.com
- Synopsys reports quarterly revenue below estimates, shares fall
- IBM vs. QCOM: Which Tech Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Now?
- Apple iPhone17: Could Google be the real winner?
- QUALCOMM Incorporated (QCOM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- What's Going On With Nokia Stock Tuesday? - Nokia (NYSE:NOK)
- What's Going On With Qualcomm Stock Monday? - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Qualcomm (NASDAQ:QCOM)
- QCOM Expands Automotive Portfolio: Will it Deliver Sustainable Growth?
- Qualcomm and Google Partner to Bring Agentic AI to Cars - TipRanks.com
- Brain-Inspired AI Is Coming Faster Than You Think
- Cybersecurity firm Netskope eyes up to $6.5 billion valuation in US IPO
- What's Going On With Qualcomm Stock Monday? - Qualcomm (NASDAQ:QCOM)
Дневной диапазон
161.50 165.00
Годовой диапазон
120.80 182.11
- Предыдущее закрытие
- 161.22
- Open
- 161.81
- Bid
- 164.14
- Ask
- 164.44
- Low
- 161.50
- High
- 165.00
- Объем
- 16.084 K
- Дневное изменение
- 1.81%
- Месячное изменение
- 3.71%
- 6-месячное изменение
- 7.54%
- Годовое изменение
- -3.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.