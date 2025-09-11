통화 / QCOM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
QCOM: QUALCOMM Incorporated
166.85 USD 1.28 (0.76%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QCOM 환율이 오늘 -0.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 166.29이고 고가는 169.58이었습니다.
QUALCOMM Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QCOM News
- Intuitive Surgical: How To Find & Own America's Greatest Opportunities
- Will Qualcomm's Deep Foray Into AI Realm Work Wonders for the Stock?
- 인텔 23%-엔비디아 4% 급등…반도체지수 3.60% ’껑충’
- Qualcomm (QCOM) Rises Higher Than Market: Key Facts
- ARM's Powerful Lumex Launch Poised to Accelerate AI Leadership
- Qualcomm (QCOM) Chooses Adobe’s AI Platform to Improve Its Marketing - TipRanks.com
- Can IBM's Focus on Quantum Computing be a Key Differentiator?
- 엔비디아, 인텔에 50억 달러 투자…반도체주 일제히 상승
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- Nvidia bets big on Intel with $5 billion stake and chip partnership
- ’中 구매 금지령’ 엔비디아 주가 3% 급락…반도체지수 0.31%↓
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- ’中 반독점 조사’ 엔비디아 이틀째 하락…반도체지수는 0.32%↑
- 뉴욕 증시, 숨고르기…연준 FOMC 회의 기다리며 관망세, 반도체•AI•코인마켓•에너지 밸류체인에는 불씨 지속 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
- TDV: Technology Dashboard For September
- Unlock Momentum with the Rare, Powerful High-Tight Flag Pattern
- Qualcomm’s Great Escape: Diversifying Beyond Apple Dependency (QCOM)
- Qualcomm Stock: The Best GARP Idea On The Market (NASDAQ:QCOM)
- How Musk’s Optimus Could Create a New Investing Boom
- Here's Why Qualcomm (QCOM) is a Strong Growth Stock
- Intel: Warning Signs Are Emerging (NASDAQ:INTC)
- Qualcomm (QCOM) Laps the Stock Market: Here's Why
- ARM's 11% Rise in Three Months: Should You Buy, Hold, or Sell?
- Here's Why Qualcomm (QCOM) is a Strong Momentum Stock
일일 변동 비율
166.29 169.58
년간 변동
120.80 182.11
- 이전 종가
- 168.13
- 시가
- 169.17
- Bid
- 166.85
- Ask
- 167.15
- 저가
- 166.29
- 고가
- 169.58
- 볼륨
- 16.454 K
- 일일 변동
- -0.76%
- 월 변동
- 5.42%
- 6개월 변동
- 9.32%
- 년간 변동율
- -1.71%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K