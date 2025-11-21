Q hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Q hisse senedi 76.73 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 73.22 - 77.84 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 74.89 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1604 değerine ulaştı. Q canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Q hisse senedi temettü ödüyor mu? Q hisse senedi şu anda 76.73 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -21.72% ve USD değerlerini izler. Q hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

Q hisse senedi nasıl alınır? Q hisselerini şu anki 76.73 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 76.73 ve Ask 77.03 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1604 ve günlük değişim oranı 2.32% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte Q fiyat hareketlerini takip edin.

Q hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Q hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 73.22 - 105.38 ve mevcut fiyatı 76.73 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 76.73 veya Ask 77.03 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -21.72% ve 6 aylık değişim oranı -21.72% değerlerini karşılaştırır. Q fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Qnity Electronics, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Qnity Electronics, Inc. hisse senedi yıllık olarak 105.38 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 73.22 - 105.38). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 74.89 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Q performansını takip edin.

Qnity Electronics, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Qnity Electronics, Inc. (Q) hisse senedi yıllık olarak en düşük 73.22 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 76.73 ve hareket ettiği yıllık aralık 73.22 - 105.38 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki Q fiyat hareketlerini izleyin.