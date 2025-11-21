- Aperçu
Q: Q
Le taux de change de Q a changé de -0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 73.22 et à un maximum de 75.38.
Suivez la dynamique Q. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action Q aujourd'hui ?
L'action Q est cotée à 74.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 73.22 - 75.38, a clôturé hier à 74.89 et son volume d'échange a atteint 691. Le graphique en temps réel du cours de Q présente ces mises à jour.
L'action Q verse-t-elle des dividendes ?
Q est actuellement valorisé à 74.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -24.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de Q.
Comment acheter des actions Q ?
Vous pouvez acheter des actions Q au cours actuel de 74.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 74.46 ou de 74.76, le 691 et le -0.71% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de Q sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action Q ?
Investir dans Q implique de prendre en compte la fourchette annuelle 74.50 - 105.38 et le prix actuel 74.46. Beaucoup comparent -24.04% et -24.04% avant de passer des ordres à 74.46 ou 74.76. Consultez le graphique du cours de Q en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Qnity Electronics, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Qnity Electronics, Inc. l'année dernière était 105.38. Au cours de 74.50 - 105.38, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 74.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Q sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Qnity Electronics, Inc. ?
Le cours le plus bas de Qnity Electronics, Inc. (Q) sur l'année a été 74.50. Sa comparaison avec 74.46 et 74.50 - 105.38 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de Q sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action Q a-t-elle été divisée ?
Q a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 74.89 et -24.04% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 74.89
- Ouverture
- 74.99
- Bid
- 74.46
- Ask
- 74.76
- Plus Bas
- 73.22
- Plus Haut
- 75.38
- Volume
- 691
- Changement quotidien
- -0.57%
- Changement Mensuel
- -24.04%
- Changement à 6 Mois
- -24.04%
- Changement Annuel
- -24.04%
