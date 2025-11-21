CotationsSections
Devises / Q
Retour à Actions

Q: Q

74.46 USD 0.43 (0.57%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de Q a changé de -0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 73.22 et à un maximum de 75.38.

Suivez la dynamique Q. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action Q aujourd'hui ?

L'action Q est cotée à 74.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 73.22 - 75.38, a clôturé hier à 74.89 et son volume d'échange a atteint 691. Le graphique en temps réel du cours de Q présente ces mises à jour.

L'action Q verse-t-elle des dividendes ?

Q est actuellement valorisé à 74.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -24.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de Q.

Comment acheter des actions Q ?

Vous pouvez acheter des actions Q au cours actuel de 74.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 74.46 ou de 74.76, le 691 et le -0.71% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de Q sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action Q ?

Investir dans Q implique de prendre en compte la fourchette annuelle 74.50 - 105.38 et le prix actuel 74.46. Beaucoup comparent -24.04% et -24.04% avant de passer des ordres à 74.46 ou 74.76. Consultez le graphique du cours de Q en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Qnity Electronics, Inc. ?

Le cours le plus élevé de Qnity Electronics, Inc. l'année dernière était 105.38. Au cours de 74.50 - 105.38, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 74.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Q sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Qnity Electronics, Inc. ?

Le cours le plus bas de Qnity Electronics, Inc. (Q) sur l'année a été 74.50. Sa comparaison avec 74.46 et 74.50 - 105.38 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de Q sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action Q a-t-elle été divisée ?

Q a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 74.89 et -24.04% après les opérations sur titres.

Range quotidien
73.22 75.38
Range Annuel
73.22 105.38
Clôture Précédente
74.89
Ouverture
74.99
Bid
74.46
Ask
74.76
Plus Bas
73.22
Plus Haut
75.38
Volume
691
Changement quotidien
-0.57%
Changement Mensuel
-24.04%
Changement à 6 Mois
-24.04%
Changement Annuel
-24.04%
21 novembre, vendredi
13:30
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
13:45
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
15:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
51.0
Fcst
50.3
Prev
50.3
15:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
51.0
Fcst
49.0
Prev
49.0
15:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.5%
Fcst
4.7%
Prev
4.7%
15:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.4%
Fcst
3.6%
Prev
3.6%
18:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
417
18:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
20:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev