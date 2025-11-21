시세섹션
통화 / Q
Q: Q

74.46 USD 0.43 (0.57%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

Q 환율이 오늘 -0.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 73.22이고 고가는 75.38이었습니다.

Q 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

자주 묻는 질문

오늘 Q 주식의 가격은?

Q 주식은 당일 74.46에 가격이 책정되며 73.22 - 75.38 내에서 거래되고 어제의 종가는 74.89 였고 거래 볼륨은 691이었습니다. Q의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Q 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Q은 현재 74.46로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -24.04% 및 USD를 지켜 봅니다. Q의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

Q 주식을 매수하는 방법은?

Q의 주식을 현재 74.46의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 74.76 근처로 접수되며 691 및 -0.71%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 Q의 업데이트를 확인해 보세요.

Q 주식에 투자하는 방법은?

Q에 대한 투자시에는 연간 변동폭 74.50 - 105.38 및 현재 가격 74.46을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -24.04% 및 -24.04%를 비교합니다. Q 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

Qnity Electronics, Inc. 주식 최고가는?

지난해 Qnity Electronics, Inc.의 최고가는 105.38였습니다. 74.50 - 105.38 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 74.89와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Q의 움직임을 살펴보세요.

Qnity Electronics, Inc. 최저가는?

연중 Qnity Electronics, Inc. (Q)의 최저 가격은 74.50였습니다. 현재 74.46 및 74.50 - 105.38와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. Q의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

Q 주식의 분할은 언제였는지?

Q은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 74.89 및 -24.04%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
73.22 75.38
년간 변동
73.22 105.38
이전 종가
74.89
시가
74.99
Bid
74.46
Ask
74.76
저가
73.22
고가
75.38
볼륨
691
일일 변동
-0.57%
월 변동
-24.04%
6개월 변동
-24.04%
년간 변동율
-24.04%
21 11월, 금요일
13:30
USD
Fed 금융 감독 부의장 바 연설
활동
예측값
훑어보기
13:45
USD
Fed 제퍼슨 연설
활동
예측값
훑어보기
15:00
USD
미시간 소비자심리
활동
51.0
예측값
50.3
훑어보기
50.3
15:00
USD
미시간 소비자 기대치
활동
51.0
예측값
49.0
훑어보기
49.0
15:00
USD
미시간 인플레이션 예상
활동
4.5%
예측값
4.7%
훑어보기
4.7%
15:00
USD
미시간 5년 인플레이션 예상
활동
3.4%
예측값
3.6%
훑어보기
3.6%
18:00
USD
베이커 휴즈 US Oil Rig Count
활동
예측값
훑어보기
417
18:00
USD
베이커 휴즈 미국 총 리그 수
활동
예측값
훑어보기
549
20:30
USD
CFTC 골드 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
20:30
USD
CFTC 원유 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
20:30
USD
CFTC S&P 500 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
20:30
USD
CFTC 나스닥 100 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기