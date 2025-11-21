- Visão do mercado
Q: Q
A taxa do Q para hoje mudou para -0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.22 e o mais alto foi 75.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Q. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de Q hoje?
Hoje Q (Q) está avaliado em 74.46. O instrumento é negociado dentro de 73.22 - 75.38, o fechamento de ontem foi 74.89, e o volume de negociação atingiu 691. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de Q em tempo real.
As ações de Q pagam dividendos?
Atualmente Q está avaliado em 74.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -24.04% e USD. Monitore os movimentos de Q no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de Q?
Você pode comprar ações de Q (Q) pelo preço atual 74.46. Ordens geralmente são executadas perto de 74.46 ou 74.76, enquanto 691 e -0.71% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de Q no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de Q?
Investir em Q envolve considerar a faixa anual 74.50 - 105.38 e o preço atual 74.46. Muitos comparam -24.04% e -24.04% antes de enviar ordens em 74.46 ou 74.76. Estude as mudanças diárias de preço de Q no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Qnity Electronics, Inc.?
O maior preço de Qnity Electronics, Inc. (Q) no último ano foi 105.38. As ações oscilaram bastante dentro de 74.50 - 105.38, e a comparação com 74.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Q no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Qnity Electronics, Inc.?
O menor preço de Qnity Electronics, Inc. (Q) no ano foi 74.50. A comparação com o preço atual 74.46 e 74.50 - 105.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de Q em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de Q?
No passado Q passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 74.89 e -24.04% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 74.89
- Open
- 74.99
- Bid
- 74.46
- Ask
- 74.76
- Low
- 73.22
- High
- 75.38
- Volume
- 691
- Mudança diária
- -0.57%
- Mudança mensal
- -24.04%
- Mudança de 6 meses
- -24.04%
- Mudança anual
- -24.04%
