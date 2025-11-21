CotaçõesSeções
Moedas / Q
Voltar para Ações

Q: Q

74.46 USD 0.43 (0.57%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do Q para hoje mudou para -0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.22 e o mais alto foi 75.38.

Veja a dinâmica do par de moedas Q. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de Q hoje?

Hoje Q (Q) está avaliado em 74.46. O instrumento é negociado dentro de 73.22 - 75.38, o fechamento de ontem foi 74.89, e o volume de negociação atingiu 691. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de Q em tempo real.

As ações de Q pagam dividendos?

Atualmente Q está avaliado em 74.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -24.04% e USD. Monitore os movimentos de Q no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de Q?

Você pode comprar ações de Q (Q) pelo preço atual 74.46. Ordens geralmente são executadas perto de 74.46 ou 74.76, enquanto 691 e -0.71% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de Q no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de Q?

Investir em Q envolve considerar a faixa anual 74.50 - 105.38 e o preço atual 74.46. Muitos comparam -24.04% e -24.04% antes de enviar ordens em 74.46 ou 74.76. Estude as mudanças diárias de preço de Q no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Qnity Electronics, Inc.?

O maior preço de Qnity Electronics, Inc. (Q) no último ano foi 105.38. As ações oscilaram bastante dentro de 74.50 - 105.38, e a comparação com 74.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Q no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Qnity Electronics, Inc.?

O menor preço de Qnity Electronics, Inc. (Q) no ano foi 74.50. A comparação com o preço atual 74.46 e 74.50 - 105.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de Q em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de Q?

No passado Q passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 74.89 e -24.04% após os eventos corporativos.

Faixa diária
73.22 75.38
Faixa anual
73.22 105.38
Fechamento anterior
74.89
Open
74.99
Bid
74.46
Ask
74.76
Low
73.22
High
75.38
Volume
691
Mudança diária
-0.57%
Mudança mensal
-24.04%
Mudança de 6 meses
-24.04%
Mudança anual
-24.04%
21 novembro, sexta-feira
13:30
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
13:45
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
15:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
51.0
Projeç.
50.3
Prév.
50.3
15:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
51.0
Projeç.
49.0
Prév.
49.0
15:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.5%
Projeç.
4.7%
Prév.
4.7%
15:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.4%
Projeç.
3.6%
Prév.
3.6%
18:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
417
18:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
549
20:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.