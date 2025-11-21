报价部分
货币 / Q
回到股票

Q: Q

74.46 USD 0.43 (0.57%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日Q汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点73.22和高点75.38进行交易。

关注Q动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

常见问题解答

Q股票今天的价格是多少？

Q股票今天的定价为74.46。它在73.22 - 75.38范围内交易，昨天的收盘价为74.89，交易量达到691。Q的实时价格图表显示了这些更新。

Q股票是否支付股息？

Q目前的价值为74.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.04%和USD。实时查看图表以跟踪Q走势。

如何购买Q股票？

您可以以74.46的当前价格购买Q股票。订单通常设置在74.46或74.76附近，而691和-0.71%显示市场活动。立即关注Q的实时图表更新。

如何投资Q股票？

投资Q需要考虑年度范围74.50 - 105.38和当前价格74.46。许多人在以74.46或74.76下订单之前，会比较-24.04%和。实时查看Q价格图表，了解每日变化。

Qnity Electronics, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Qnity Electronics, Inc.的最高价格是105.38。在74.50 - 105.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Q的绩效。

Qnity Electronics, Inc.股票的最低价格是多少？

Qnity Electronics, Inc.（Q）的最低价格为74.50。将其与当前的74.46和74.50 - 105.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看Q在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

Q股票是什么时候拆分的？

Q历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.89和-24.04%中可见。

日范围
73.22 75.38
年范围
73.22 105.38
前一天收盘价
74.89
开盘价
74.99
卖价
74.46
买价
74.76
最低价
73.22
最高价
75.38
交易量
691
日变化
-0.57%
月变化
-24.04%
6个月变化
-24.04%
年变化
-24.04%
21 十一月, 星期五
13:30
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
13:45
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
15:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
51.0
预测值
50.3
前值
50.3
15:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
51.0
预测值
49.0
前值
49.0
15:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.5%
预测值
4.7%
前值
4.7%
15:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.4%
预测值
3.6%
前值
3.6%
18:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
417
18:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
549
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值