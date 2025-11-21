Q: Q
今日Q汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点73.22和高点75.38进行交易。
关注Q动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
Q股票今天的价格是多少？
Q股票今天的定价为74.46。它在73.22 - 75.38范围内交易，昨天的收盘价为74.89，交易量达到691。Q的实时价格图表显示了这些更新。
Q股票是否支付股息？
Q目前的价值为74.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.04%和USD。实时查看图表以跟踪Q走势。
如何购买Q股票？
您可以以74.46的当前价格购买Q股票。订单通常设置在74.46或74.76附近，而691和-0.71%显示市场活动。立即关注Q的实时图表更新。
如何投资Q股票？
投资Q需要考虑年度范围74.50 - 105.38和当前价格74.46。许多人在以74.46或74.76下订单之前，会比较-24.04%和。实时查看Q价格图表，了解每日变化。
Qnity Electronics, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Qnity Electronics, Inc.的最高价格是105.38。在74.50 - 105.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Q的绩效。
Qnity Electronics, Inc.股票的最低价格是多少？
Qnity Electronics, Inc.（Q）的最低价格为74.50。将其与当前的74.46和74.50 - 105.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看Q在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
Q股票是什么时候拆分的？
Q历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.89和-24.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 74.89
- 开盘价
- 74.99
- 卖价
- 74.46
- 买价
- 74.76
- 最低价
- 73.22
- 最高价
- 75.38
- 交易量
- 691
- 日变化
- -0.57%
- 月变化
- -24.04%
- 6个月变化
- -24.04%
- 年变化
- -24.04%
