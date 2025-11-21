- Panoramica
Q: Q
Il tasso di cambio Q ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.22 e ad un massimo di 75.38.
Segui le dinamiche di Q. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni Q oggi?
Oggi le azioni Q sono prezzate a 74.46. Viene scambiato all'interno di 73.22 - 75.38, la chiusura di ieri è stata 74.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 691. Il grafico dei prezzi in tempo reale di Q mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Q pagano dividendi?
Q è attualmente valutato a 74.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -24.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di Q.
Come acquistare azioni Q?
Puoi acquistare azioni Q al prezzo attuale di 74.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 74.46 o 74.76, mentre 691 e -0.71% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di Q sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni Q?
Investire in Q implica considerare l'intervallo annuale 74.50 - 105.38 e il prezzo attuale 74.46. Molti confrontano -24.04% e -24.04% prima di effettuare ordini su 74.46 o 74.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di Q con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Qnity Electronics, Inc.?
Il prezzo massimo di Qnity Electronics, Inc. nell'ultimo anno è stato 105.38. All'interno di 74.50 - 105.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 74.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Q utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Qnity Electronics, Inc.?
Il prezzo più basso di Qnity Electronics, Inc. (Q) nel corso dell'anno è stato 74.50. Confrontandolo con gli attuali 74.46 e 74.50 - 105.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda Q muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di Q?
Q ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 74.89 e -24.04%.
- Chiusura Precedente
- 74.89
- Apertura
- 74.99
- Bid
- 74.46
- Ask
- 74.76
- Minimo
- 73.22
- Massimo
- 75.38
- Volume
- 691
- Variazione giornaliera
- -0.57%
- Variazione Mensile
- -24.04%
- Variazione Semestrale
- -24.04%
- Variazione Annuale
- -24.04%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 51.0
- Fcst
- 50.3
- Prev
- 50.3
- Agire
- 51.0
- Fcst
- 49.0
- Prev
- 49.0
- Agire
- 4.5%
- Fcst
- 4.7%
- Prev
- 4.7%
- Agire
- 3.4%
- Fcst
- 3.6%
- Prev
- 3.6%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 417
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev