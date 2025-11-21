QuotazioniSezioni
74.46 USD 0.43 (0.57%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio Q ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.22 e ad un massimo di 75.38.

Segui le dinamiche di Q. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni Q oggi?

Oggi le azioni Q sono prezzate a 74.46. Viene scambiato all'interno di 73.22 - 75.38, la chiusura di ieri è stata 74.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 691. Il grafico dei prezzi in tempo reale di Q mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Q pagano dividendi?

Q è attualmente valutato a 74.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -24.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di Q.

Come acquistare azioni Q?

Puoi acquistare azioni Q al prezzo attuale di 74.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 74.46 o 74.76, mentre 691 e -0.71% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di Q sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni Q?

Investire in Q implica considerare l'intervallo annuale 74.50 - 105.38 e il prezzo attuale 74.46. Molti confrontano -24.04% e -24.04% prima di effettuare ordini su 74.46 o 74.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di Q con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Qnity Electronics, Inc.?

Il prezzo massimo di Qnity Electronics, Inc. nell'ultimo anno è stato 105.38. All'interno di 74.50 - 105.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 74.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Q utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Qnity Electronics, Inc.?

Il prezzo più basso di Qnity Electronics, Inc. (Q) nel corso dell'anno è stato 74.50. Confrontandolo con gli attuali 74.46 e 74.50 - 105.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda Q muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di Q?

Q ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 74.89 e -24.04%.

Intervallo Giornaliero
73.22 75.38
Intervallo Annuale
73.22 105.38
Chiusura Precedente
74.89
Apertura
74.99
Bid
74.46
Ask
74.76
Minimo
73.22
Massimo
75.38
Volume
691
Variazione giornaliera
-0.57%
Variazione Mensile
-24.04%
Variazione Semestrale
-24.04%
Variazione Annuale
-24.04%
