Q: Q
Qの今日の為替レートは、-0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり73.22の安値と75.38の高値で取引されました。
Qダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
Q株の現在の価格は？
Qの株価は本日74.46です。73.22 - 75.38内で取引され、前日の終値は74.89、取引量は691に達しました。Qのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Qの株は配当を出しますか？
Qの現在の価格は74.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は-24.04%やUSDにも注目します。Qの動きはライブチャートで確認できます。
Q株を買う方法は？
Qの株は現在74.46で購入可能です。注文は通常74.46または74.76付近で行われ、691や-0.71%が市場の動きを示します。Qの最新情報はライブチャートで確認できます。
Q株に投資する方法は？
Qへの投資では、年間の値幅74.50 - 105.38と現在の74.46を考慮します。注文は多くの場合74.46や74.76で行われる前に、-24.04%や-24.04%と比較されます。Qの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Qnity Electronics, Inc.の株の最高値は？
Qnity Electronics, Inc.の過去1年の最高値は105.38でした。74.50 - 105.38内で株価は大きく変動し、74.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Qのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Qnity Electronics, Inc.の株の最低値は？
Qnity Electronics, Inc.(Q)の年間最安値は74.50でした。現在の74.46や74.50 - 105.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。Qの動きはライブチャートで確認できます。
Qの株式分割はいつ行われましたか？
Qは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、74.89、-24.04%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 74.89
- 始値
- 74.99
- 買値
- 74.46
- 買値
- 74.76
- 安値
- 73.22
- 高値
- 75.38
- 出来高
- 691
- 1日の変化
- -0.57%
- 1ヶ月の変化
- -24.04%
- 6ヶ月の変化
- -24.04%
- 1年の変化
- -24.04%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 51.0
- 期待
- 50.3
- 前
- 50.3
- 実際
- 51.0
- 期待
- 49.0
- 前
- 49.0
- 実際
- 4.5%
- 期待
- 4.7%
- 前
- 4.7%
- 実際
- 3.4%
- 期待
- 3.6%
- 前
- 3.6%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 417
- 実際
-
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前