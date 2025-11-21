クォートセクション
74.46 USD 0.43 (0.57%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

Qの今日の為替レートは、-0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり73.22の安値と75.38の高値で取引されました。

Qダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

Q株の現在の価格は？

Qの株価は本日74.46です。73.22 - 75.38内で取引され、前日の終値は74.89、取引量は691に達しました。Qのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Qの株は配当を出しますか？

Qの現在の価格は74.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は-24.04%やUSDにも注目します。Qの動きはライブチャートで確認できます。

Q株を買う方法は？

Qの株は現在74.46で購入可能です。注文は通常74.46または74.76付近で行われ、691や-0.71%が市場の動きを示します。Qの最新情報はライブチャートで確認できます。

Q株に投資する方法は？

Qへの投資では、年間の値幅74.50 - 105.38と現在の74.46を考慮します。注文は多くの場合74.46や74.76で行われる前に、-24.04%や-24.04%と比較されます。Qの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Qnity Electronics, Inc.の株の最高値は？

Qnity Electronics, Inc.の過去1年の最高値は105.38でした。74.50 - 105.38内で株価は大きく変動し、74.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Qのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Qnity Electronics, Inc.の株の最低値は？

Qnity Electronics, Inc.(Q)の年間最安値は74.50でした。現在の74.46や74.50 - 105.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。Qの動きはライブチャートで確認できます。

Qの株式分割はいつ行われましたか？

Qは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、74.89、-24.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
73.22 75.38
1年のレンジ
73.22 105.38
以前の終値
74.89
始値
74.99
買値
74.46
買値
74.76
安値
73.22
高値
75.38
出来高
691
1日の変化
-0.57%
1ヶ月の変化
-24.04%
6ヶ月の変化
-24.04%
1年の変化
-24.04%
21 11月, 金曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
13:45
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
15:00
USD
ミシガン大学消費者信頼感指数
実際
51.0
期待
50.3
50.3
15:00
USD
ミシガン大学消費者期待指数
実際
51.0
期待
49.0
49.0
15:00
USD
ミシガン大学期待インフレ
実際
4.5%
期待
4.7%
4.7%
15:00
USD
ミシガン大学5年先期待インフレ
実際
3.4%
期待
3.6%
3.6%
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
417
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待