Q: Q
Der Wechselkurs von Q hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.22 bis zu einem Hoch von 75.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Q-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von Q heute?
Die Aktie von Q (Q) notiert heute bei 74.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 73.22 - 75.38 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 74.89 und das Handelsvolumen erreichte 691. Das Live-Chart von Q zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie Q Dividenden?
Q wird derzeit mit 74.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -24.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von Q zu verfolgen.
Wie kaufe ich Q-Aktien?
Sie können Aktien von Q (Q) zum aktuellen Kurs von 74.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 74.46 oder 74.76 platziert, während 691 und -0.71% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von Q auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in Q-Aktien?
Bei einer Investition in Q müssen die jährliche Spanne 74.50 - 105.38 und der aktuelle Kurs 74.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -24.04% und -24.04%, bevor sie Orders zu 74.46 oder 74.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von Q.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Qnity Electronics, Inc.?
Der höchste Kurs von Qnity Electronics, Inc. (Q) im vergangenen Jahr lag bei 105.38. Innerhalb von 74.50 - 105.38 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 74.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Q mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Qnity Electronics, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Qnity Electronics, Inc. (Q) im Laufe des Jahres betrug 74.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 74.46 und der Spanne 74.50 - 105.38 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von Q live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von Q statt?
Q hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 74.89 und -24.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.89
- Eröffnung
- 74.99
- Bid
- 74.46
- Ask
- 74.76
- Tief
- 73.22
- Hoch
- 75.38
- Volumen
- 691
- Tagesänderung
- -0.57%
- Monatsänderung
- -24.04%
- 6-Monatsänderung
- -24.04%
- Jahresänderung
- -24.04%
