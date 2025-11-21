- Обзор рынка
Q: Q
Курс Q за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.22, а максимальная — 75.38.
Следите за динамикой Q. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций Q сегодня?
Q (Q) сегодня оценивается на уровне 74.46. Инструмент торгуется в пределах 73.22 - 75.38, вчерашнее закрытие составило 74.89, а торговый объем достиг 691. Всю динамику можно отследить на ценовом графике Q в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Q?
Q в настоящее время оценивается в 74.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.04% и USD. Отслеживайте движения Q на графике в реальном времени.
Как купить акции Q?
Вы можете купить акции Q (Q) по текущей цене 74.46. Ордера обычно размещаются около 74.46 или 74.76, тогда как 691 и -0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения Q на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции Q?
Инвестирование в Q предполагает учет годового диапазона 74.50 - 105.38 и текущей цены 74.46. Многие сравнивают -24.04% и -24.04% перед размещением ордеров на 74.46 или 74.76. Изучайте ежедневные изменения цены Q на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Qnity Electronics, Inc.?
Самая высокая цена Qnity Electronics, Inc. (Q) за последний год составила 105.38. Акции заметно колебались в пределах 74.50 - 105.38, сравнение с 74.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Q на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Qnity Electronics, Inc.?
Самая низкая цена Qnity Electronics, Inc. (Q) за год составила 74.50. Сравнение с текущими 74.46 и 74.50 - 105.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения Q во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций Q?
В прошлом Q проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.89 и -24.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.89
- Open
- 74.99
- Bid
- 74.46
- Ask
- 74.76
- Low
- 73.22
- High
- 75.38
- Объем
- 691
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- -24.04%
- 6-месячное изменение
- -24.04%
- Годовое изменение
- -24.04%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 51.0
- Прог.
- 50.3
- Пред.
- 50.3
- Акт.
- 51.0
- Прог.
- 49.0
- Пред.
- 49.0
- Акт.
- 4.5%
- Прог.
- 4.7%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.4%
- Прог.
- 3.6%
- Пред.
- 3.6%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 417
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.