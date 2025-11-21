КотировкиРазделы
Q: Q

74.46 USD 0.43 (0.57%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс Q за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.22, а максимальная — 75.38.

Следите за динамикой Q. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций Q сегодня?

Q (Q) сегодня оценивается на уровне 74.46. Инструмент торгуется в пределах 73.22 - 75.38, вчерашнее закрытие составило 74.89, а торговый объем достиг 691. Всю динамику можно отследить на ценовом графике Q в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Q?

Q в настоящее время оценивается в 74.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.04% и USD. Отслеживайте движения Q на графике в реальном времени.

Как купить акции Q?

Вы можете купить акции Q (Q) по текущей цене 74.46. Ордера обычно размещаются около 74.46 или 74.76, тогда как 691 и -0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения Q на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции Q?

Инвестирование в Q предполагает учет годового диапазона 74.50 - 105.38 и текущей цены 74.46. Многие сравнивают -24.04% и -24.04% перед размещением ордеров на 74.46 или 74.76. Изучайте ежедневные изменения цены Q на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Qnity Electronics, Inc.?

Самая высокая цена Qnity Electronics, Inc. (Q) за последний год составила 105.38. Акции заметно колебались в пределах 74.50 - 105.38, сравнение с 74.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Q на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Qnity Electronics, Inc.?

Самая низкая цена Qnity Electronics, Inc. (Q) за год составила 74.50. Сравнение с текущими 74.46 и 74.50 - 105.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения Q во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций Q?

В прошлом Q проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.89 и -24.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
73.22 75.38
Годовой диапазон
73.22 105.38
Предыдущее закрытие
74.89
Open
74.99
Bid
74.46
Ask
74.76
Low
73.22
High
75.38
Объем
691
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
-24.04%
6-месячное изменение
-24.04%
Годовое изменение
-24.04%
21 ноября, пятница
13:30
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
13:45
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
15:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
51.0
Прог.
50.3
Пред.
50.3
15:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
51.0
Прог.
49.0
Пред.
49.0
15:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
4.5%
Прог.
4.7%
Пред.
4.7%
15:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
3.4%
Прог.
3.6%
Пред.
3.6%
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
417
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.