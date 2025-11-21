- Panorámica
Q: Q
El tipo de cambio de Q de hoy ha cambiado un -0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 73.22, mientras que el máximo ha alcanzado 75.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Q. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de Q hoy?
Q (Q) se evalúa hoy en 74.46. El instrumento se negocia dentro de 73.22 - 75.38; el cierre de ayer ha sido 74.89 y el volumen comercial ha alcanzado 691. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios Q en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Q?
Q se evalúa actualmente en 74.46. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -24.04% y USD. Monitoree los movimientos de Q en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de Q?
Puede comprar acciones de Q (Q) al precio actual de 74.46. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 74.46 o 74.76, mientras que 691 y -0.71% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de Q en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de Q?
Invertir en Q implica tener en cuenta el rango anual 74.50 - 105.38 y el precio actual 74.46. Muchos comparan -24.04% y -24.04% antes de colocar órdenes en 74.46 o 74.76. Estudie los cambios diarios de precios de Q en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Qnity Electronics, Inc.?
El precio más alto de Qnity Electronics, Inc. (Q) en el último año ha sido 105.38. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 74.50 - 105.38, una comparación con 74.89 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Q en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Qnity Electronics, Inc.?
El precio más bajo de Qnity Electronics, Inc. (Q) para el año ha sido 74.50. La comparación con los actuales 74.46 y 74.50 - 105.38 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de Q en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de Q?
En el pasado, Q ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 74.89 y -24.04% después de las acciones corporativas.
